Ordentlich zu tun hatten Polizeibeamte mit einem 16-Jährigen am Mittwoch, kurz vor 22 Uhr. Sie wurden zur Hilfe gerufen, weil der Jugendliche in einem Stadtteil einen seiner Mitbewohner beschimpfen und bedrohen würde, wie es hieß. Als die Streife anrückte, beschimpfte er auch die Beamten und bespuckte sie sogar. Weil der 16-Jährige nicht zur Ruhe kam, wurde er in Gewahrsam genommen. Doch auf der Polizeiwache strapazierte er weiter die Nerven der Beamten und trat um sich. pol