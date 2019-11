16-Jähriger bezahlte Zigaretten nicht

Eine Packung Zigaretten im Wert von 10 Euro hat am Dienstag um 19 Uhr ein 16-Jähriger in einem Verbrauchermarkt in der Coburger Straße gestohlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach den jungen Mann beim Verlassen des Geschäftes auf die geklauten Zigaretten an. Es folgen Anzeige und Hausverbot.