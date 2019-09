Am Freitag gegen Mitternacht entwendete ein zunächst Unbekannter ein in der Güterstraße abgestelltes Damenrad und fuhr Richtung Nordbrücke davon. Im Rahmen der sofortigen Fahndung durch Streifen der Kronacher Polizei konnte das Fahrrad im Bereich Nordbrücke/Dobersgrund aufgefunden werden. Aufgrund der Beschreibung des Fahrraddiebes durch Zeugen konnte ein 16-jähriger Jugendlicher zu Fuß in Seelabach festgestellt werden. Dieser hatte, wie sich herausstellte, das Rad entwendet.