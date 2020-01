16-Jährige scheitert bei Hosendiebstahl

Vergeblich hat am Montag um 15.15 Uhr eine 16-jährige Weitramsdorferin versucht, eine Hose aus einem Bekleidungsgeschäft in der Spitalgasse zu entwenden. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, hatte eine Verkäuferin des Geschäftes die sich auffällig verhaltende Jugendliche schon im Visier. Die Frau beobachtete diese, wie sie mit der Hose in eine Umkleidekabine ging. Dort versuchte sie, die Warensicherung von der Hose zu entfernen, was jedoch misslang. Als die 16-Jährige ohne die Hose die Umkleidekabine wieder verließ, wurde sie von der Filialleiterin angesprochen. Durch den Versuch, die Warensicherung zu entfernen, wurde die Hose beschädigt. Der Schaden liegt bei 40 Euro. Das kriminelle Ansinnen der Jugendlichen wird Folgen haben. Die Coburger Polizisten ermitteln wegen versuchten Ladendiebstahls und Sachbeschädigung. pol