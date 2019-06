Forchheim vor 18 Stunden

16-Jährige knöpft 15-Jährigem Handy ab

Am Sonntagnachmittag hat sich ein 15-Jähriger über einen bislang unbekannten Zeugen an die Polizeiinspektion Forchheim gewandt, nachdem ihm sein Mobiltelefon von einer 16-Jährigen am Paradeplatz abgen...