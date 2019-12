16-Jährige hat viel vor

Sie ist 16 Jahre jung, besucht die 10. Klasse der Hans-Edelmann-Schule und wurde unlängst zur stellvertretenden Landesschülersprecherin für die Mittelschulen in Bayern gewählt. Ein großer Erfolg für Franka Heinlein, die dieses Amt mit großem Engagement ausfüllen will.

"Es gibt zwölf Landesschülersprecher, zwei aus jeder Schulart", erklärt Franka. Somit arbeitet sie künftig in einem Gremium, das von der Förderschule über Gymnasien bis zur Berufsschule alle Interessen vertritt.

"Mir ist ein Miteinander der Schüler sehr wichtig", sagt sie, man müsse auch in Sachen Rassismus aufklären und vermitteln. "Auch die Umwelt sollte für jeden Schüler eine Rolle spielen, jeder sollte wissen, was die Folgen sind, wenn man viel Müll produziert oder einfach etwas in die Landschaft wirft." Auf Landesebene will sie die Mittelschulen würdig vertreten, damit sie mehr gesehen werden. "Wir wollen Vorurteile abschaffen", sagt sie und verweist auf viele berühmte Leute, die früher eine Mittelschule besuchten.

Die Mischung macht's

Sie sei lieber mit einem Notendurchschnitt von 1,2 auf der Mittelschule als mit einer 4 auf einem Gymnasium. Die Mischung der unterschiedlichen Typen im Landesschülerrat findet sie positiv, "wir haben von allem etwas, selbst zwei Gehörlose sind vertreten".

Franka Heinlein ist eine gute Schülerin, die in ihrer Freizeit jobbt und sich ihren Moped-Führerschein selbst verdient hat. Darüber hinaus ist sie sportlich, verbringt gerne Zeit mit ihrem Hund, ihren Freunden und ihrer Familie und kocht gerne. Auch für das Landkreis-Spielmobil hat sie schon gearbeitet. "Man braucht nicht unbedingt ein Ehrenamt", sagt sie auf ihr neues Amt angesprochen, "jeder sollte sich mehr in die Gesellschaft einbringen und nicht nur alleine für sich leben."

Eine solche Gemeinschaft ist ihr auch an der eigenen Schule sehr wichtig, weshalb sie sich zur Schülersprecherin wählen ließ.

Dann ging alles ganz schnell

"Dann ging es ganz schnell: Es kam die Kreissprecherwahl in Mainleus, da wurde ich gewählt. Dann die Bezirkssprecherwahl in Kloster Banz, und ich wurde gewählt. Letzte Woche in München wurde ich schließlich zur stellvertretenden Landesschülersprecherin gewählt." Sie sei schon stolz auf sich, habe sich aber nicht wegen des Titels aufstellen lassen, sondern um für die Schüler Ansprechpartnerin zu sein.

"Ich will jemand sein, zu dem die Schüler mit ihren Problemen kommen können." Darüber hinaus habe sie dieser Schritt enorm gestärkt. "Vielleicht kann ich ja doch was", habe sie sich gesagt, nachdem sie selbst von der 7. bis zur 9. Klasse viele Probleme in der Schule gehabt hatte. "Da gab es viele Gerüchte, die sich dann aber auflösten, und ich wollte allen zeigen: Ich schaffe es. Viele hatten mir das nicht zugetraut."

Außerdem, so Franka, brauche sie positiven Stress, sie müsse einfach immer etwas machen. "Franka ist aufgrund ihres Engagements weit gekommen, und wir werden sie bei dieser großen Aufgabe unterstützen", sagt ihr Schulleiter Jochen Kees. "Mit ihren Themen Werteerziehung und Umweltschutz rennt sie bei uns offene Türen ein."

30 Tage unterwegs

Auf Franka Heinlein wartet nun ein ereignisreiches Schuljahr. "Wer richtig viel macht, kann schon mal um die 80 Tage in der Schule fehlen, im Durchschnitt sind es etwa 30 Tage", sagt sie. Schon kommende Woche wird sie vier Tage unterwegs sein, es geht zunächst nach München und dann nach Dillingen zu einer Schulung. "Franka ist eine gute Schülerin, sie wird das schaffen, und die Erfahrung, die sie dabei macht, kann ihr keiner mehr nehmen", sagt Schulleiter Jochen Kees.