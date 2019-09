16 Fahrräder aus Werkstatt entwendet

In der Zeit von Samstag auf Montag, von 12 bis 7 Uhr, wurden aus einer Fahrradwerkstatt in der Ignaz-Schön-Straße insgesamt 16 Fahrräder unterschiedlichster Marken, unter anderem die Marken Haibike, Ghost, Cube und Centurio, entwendet. Der oder die Täter versuchten zunächst das Schloss aufzubohren. Da dies nicht gelang, warfen sie die Glasscheibe an der Werkstatt ein. Der Abtransport müsste mit einem größeren Fahrzeug geschehen sein. Die entwendeten Fahrräder hatten einen Mindestwert von zirka 8000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel.: 09721/2020. pol