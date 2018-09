16 Autofahrer zu schnell

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochnachmittag bei Guttenberg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 16 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Während 13 Kraftfahrer mit einem Verwarnungsgeld davonkamen, erwartet drei eine Anzeige mit einem Punkt in Flensburg und einer Geldbuße von 80 Euro. Der Spitzenreiter rauschte mit 95 Sachen an der Messstelle vorbei. pol