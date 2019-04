16.4. Sitzung des Gemeinderates

Im Sitzungssaal des Rathauses Wilhelmsthal kommt der Gemeinderat am Dienstag, 16. April, um 19 Uhr zusammen. Nach der Behandlung von Bauanträgen stehen die geplante Nutzung des BOS-Mastes für den Mobilfunk, der Zuschussantrag zur Mauersanierung am Pfarrhaus in Wilhelmsthal sowie die Vergabe von Restarbeiten im Außenbereich der Kinderkrippe auf der Tagesordnung. red