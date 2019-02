16 000 Euro Schaden bei Auto-Kollision

Ein Gesamtschaden von etwa 16 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Bad Staffelstein. Um die Mittagszeit wollte eine 47-Jährige mit ihrem Audi A3 von der Horlachenstraße kommend in die Lichtenfelser Straße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch eine 69-Jährige mit ihrem Ford B-Max, die auf der Vorfahrtsstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die 69-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden von circa 8000 Euro.