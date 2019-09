In der zu Ende gehenden Woche kam es zu 15 Wildunfällen im Zuständigkeitsbereich der Haßfurter Polizei. Sämtliche Zusammenstöße mit Reh, Hase und Fuchs ereigneten sich auf Strecken,

an denen auf die Gefahren des Wildwechsels hingewiesen wird. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16 000 Euro.