16 000 Euro gegen Raserei

Acht weitere Tafeln zum Anzeigen der gefahrenen Geschwindigkeit will die Gemeinde Pommersfelden anschaffen. Seit Aufstellung der vorhandenen Geschwindigkeitstafeln habe es nur positive Rückmeldungen gegeben, berichtete Bürgermeister Hans Beck im Gemeinderat. Insgesamt hätten die Fahrzeuglenker in den Ortschaften mit Anzeigetafeln ihre Geschwindigkeit reduziert. Die Anschaffungskosten für acht Tafeln werden auf rund 16 000 Euro geschätzt. See