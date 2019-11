152 "Umweltschulen in Europa" wurden in Eggolsheim ausgezeichnet

Insgesamt 479 Schulen aus Bayern erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung "Umweltschule in Europa - Internationale Nachhaltigkeitsschule". Darunter befinden sich fünf Schulen aus dem Landkreis Forchheim: Grundschule Neunkirchen am Brand, Grundschule Effeltrich, Anna-Grundschule Forchheim, Mittelschule Gräfenberg und die Grund- und Mittelschule Eggolsheim.

Damit werden Schulen für umweltbewusste und nachhaltige Projekte geehrt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) betonte bei der Verleihung am Montag in Eggolsheim: "So viele Schulen wie nie zuvor erhalten die Auszeichnung für ihr vorbildliches Engagement. Um unsere Natur und Umwelt zu erhalten und dem Klimawandel erfolgreich zu begegnen, brauchen wir Menschen mit Engagement, Eigenverantwortung und Kreativität. Wir brauchen motivierte Schüler und Lehrer. Nur gemeinsam können wir die Trendwende beim Artenschutz schaffen und die Herausforderungen des Klimawandels meistern. Wir können uns die Jugendlichen zum Vorbild nehmen, ihr Engagement macht Mut."

Zwei Projekte

In Eggolsheim wurden 152 Schulen aus Oberfranken, Unterfranken und Teilen Mittelfrankens ausgezeichnet, darunter auch die Grundschule Heiligenstadt aus dem Landkreis Bamberg. Die Auszeichnung erhalten Schulen, die innerhalb eines Schuljahres zwei Projekte zu Themen wie biologische Vielfalt, Klimaschutz oder Nachhaltigkeit durchführen. Das Bayerische Umweltministerium fördert das in Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern durchgeführte Programm. In diesem Jahr haben die Schüler unter anderem eine insektenfreundliche Blumenwiese angesät, Bäume auf dem Schulareal gepflanzt, Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse gebaut und eigenen Honig erzeugt.

"Umweltschule in Europa - Internationale Nachhaltigkeitsschule" ist eine Ausschreibung der Europäischen Umweltbildungsstiftung. Die Auszeichnung wird für ein Jahr verliehen. Weltweit beteiligten sich in diesem Jahr 49 000 Schulen in über 50 Staaten an dem Projekt. In Deutschland werden davon 1100 Schulen aus acht Bundesländern ausgezeichnet.

Der Fachjury vorlegen

"Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule" ist eine Auszeichnung, um die sich bayerische Schulen bewerben können. Sie müssen dazu zwei Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit bearbeiten, dokumentieren und einer Fachjury aus Vertretern des Umweltministeriums, des Kultusministeriums, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen und des Landesbunds für Vogelschutz vorlegen. Eine Darstellung, wie Nachhaltigkeit darüber hinaus im Schulleben verankert ist, muss die Dokumentation ergänzen.

Fahne und Urkunde

Die ausgezeichneten Schulen erhalten in der Regel aus der Hand des bayerischen Umweltministers eine Fahne und eine Urkunde, mit denen sie ihr besonderes Engagement nach außen hin präsentieren können.

Ziel ist die Weiterentwicklung von Schulen, die sich der Herausforderung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stellen. Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt zukunftsfähige Bildung. Sie vermittelt Wissen über globale Zusammenhänge und Herausforderungen wie den Klimawandel, den Schutz der Biodiversität oder globale Gerechtigkeit. Das Zusammenspiel von ökonomischen, ökologischen und sozialen Faktoren zu begreifen gehört ebenso dazu wie der Erwerb von Gestaltungskompetenz, so dass Menschen in die Lage versetzt werden, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen und das Leben in anderen Weltregionen auswirkt.

"Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule" ist ein Programm für die Schulentwicklung, das systematisch möglich macht, die gesamte Schule im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung voranzubringen. red