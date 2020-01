1500 Euro von den Kolping-Azubis

Engagement für bedürftige Kinder zeigen konnten Jugendliche, die im Kolping-Bildungszentrum Bamberg eine Ausbildung machen oder sich auf ihre Ausbildung vorbereiten. Auf Initiative von Sabine Schuster stellten Teilnehmer der Kolping-Bildungsmaßnahme Sterne her und backten Sternplätzchen, die sie Passanten am Bamberger Weihnachtsmarkt verkauften. Dabei fanden viele Münzen und Scheine den Weg in die Spendenbox.

Die Jugendlichen waren nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch bei der Durchführung der Spendenaktion mit viel Einsatz beteiligt. Die Aktion wurden durch die beiden Bayernligisten FC Eintracht Bamberg und DJK Don Bosco Bamberg unterstützt. Initiatorin Schuster, Achim Dietl als Leiter der Kolping-Bildungszentren im Bezirk Bamberg-Coburg und beteiligte Jugendliche durften am Nürnberger Christkindlesmarkt am Sternstundenstand des Bayerischen Rundfunks einen Scheck über 1500 Euro überreichen. red