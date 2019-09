Frauenroth vor 17 Stunden

Wildunfall

1500 Euro Schaden

Ein Auto ist auf der Kreisstraße zwischen Frauenroth und Burkardroth mit einem Reh kollidiert. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Das Reh lief humpelnd in den Wald. Die Absuche erledi...