1500 Euro Schaden bei Wildunfall

Ein 46 Jähriger befuhr am Freitagabend mit seinem Audi die Staatsstraße 2445 in Fahrtrichtung Oerlenbach. Auf Höhe der schwarzen Pfütze kollidierte er mit einem Reh, das die Fahrbahn querte. Das Reh verendete noch am rechten Straßengraben und wurde vom Jagdpächter abgeholt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, teilte die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol