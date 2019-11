1500 Euro Schaden bei Wildunfall

In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr eine Seat-Fahrerin die Staatsstraße 2445 von Schweinfurt kommend in Richtung Münnerstadt. Etwa 500 Meter nach der Schwarzen Pfütze lief ein Reh auf die Fahrbahn. Das Reh wurde von dem Pkw erfasst und verendete noch an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. pol