1500 Euro Schaden bei Auto-Kollision

Ein 27-Jähriger wollte am Donnerstag um 14.45 Uhr mit seinem Ford Focus in der Parkstraße aus einer Parkbucht rückwärts herausfahren. Dabei übersah er eine 33-Jährige, die mit ihrem Fahrzeug die Parkstraße befuhr, und kollidierte mit ihrem Fahrzeug. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt 1500 Euro.