Ludwigsstadt vor 18 Stunden

1500 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Am Montagmittag fuhr ein Suzuki-Fahrer die Lauensteiner Straße in Ludwigsstadt in Richtung Kronach. Als ein vor diesem fahrender Ford verkehrsbedingt halten musste, fuhr der Suzuki-Fahrer auf diesen a...