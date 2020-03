1500 Euro Schaden an der Stoßstange

Sachschaden von etwa 1500 Euro richtet ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 19.40 und 21.15 Uhr in der Zeppelinstraße auf dem Parkplatz eines Sportparks an, als er dort einen weißen Audi A 3 an der hinteren rechten Stoßstange anfuhr. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Verursacher macht

sich aus dem Staub In der Franz-Ludwig-Straße wurde am Mittwoch zwischen 7 und 13.30 Uhr ein schwarzer VW an der hinteren Stoßstange angefahren und Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher, der sich anschließend aus dem Staub machte, wurde von Zeugen beobachtet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Verkleidung einer Yamaha abgeschraubt Auf dem Parkplatz eines Gymnasiums in der Feldkirchenstraße wurde am Mittwoch zwischen 10.40 und 15.35 Uhr die rechte Motorradverkleidung eines roten Yamaha-Zweirades gestohlen. Der Entwendungsschaden wird von der Polizei auf etwa 250 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol