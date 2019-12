1500 Euro für Sternstunden

Der Fosanochtsverein Heroldsbacher Narren (FHN) beteiligte sich an dem Benefizprojekt zum 66. Jubiläum des Fastnacht-Verbands Franken (FVF) und unterstützte in der Prunksitzung und beim Faschingsumzug mit dem Verkauf der eigens zu diesem Zweck entworfenen Freundschaftsbänder die Aktion "Sternstunden".

Pfarrer Klaus Weigand spendete in der "Faschingskirche" die Kollekte ebenfalls für diese gute Sache. Durch die großzügige Unterstützung konnte an der Faschingseröffnung des Bezirks Oberfranken ein Scheck in Höhe von 1500 Euro an den Verband übergeben werden. Der gesamte Erlös des FVF wird in der großen "Sternstunden"-Gala am 13. Dezember live im Bayerischen Fernsehen übergeben. red