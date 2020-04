1500 Euro Erlös am Frauentag

Es war eine der letzten Veranstaltungen, bevor die Corona-Krise sich verschärfte und auf öffentliche Versammlungen und Events verzichtet werden musste. Gemeint ist die Veranstaltung am 8. März zum Internationalen Frauentag in der evangelischen Kirche.

Wie Retta Müller-Schimmel als eine der Initiatorinnen mitteilt, hatte der Abend mit der Musikgruppe "Blechbixn" so viel Zuspruch gefunden, dass es zu einem außergewöhnlich hohen Überschuss kam. Und deshalb können die Veranstalterinnen, die politischen Frauen Claudia Belzer, Andrea Dittrich, Kathrin Gebhard, Ruthild Schrepfer, Sandra Wüstner und Retta Müller-Schimmel jetzt mit einer Oster-Überraschung für die Tafel, zur Ausgabe an Herzogenauracher Frauen, aufwarten, so Müller-Schimmer.

50 Gutscheine von Bücher, Medien & mehr, 50 Gutscheine von Schreibwaren-Ellwanger für Bastelei und Schreibwaren sowie je 25 Gutscheine vom Eiscafé Carlo und dem Eiscafé am Markt warten bei der Tafel auf ihre Abholung. Die Gutscheine haben jeweils einen Wert von zehn Euro. Insgesamt beträgt die Spendensumme also 1500 Euro.

Retta Müller-Schimmel weiter: "Die politischen Frauen möchten sich herzlich bei den Geschäftsfrauen, Ärztinnen, Apothekerinnen und Politikerinnen bedanken, die es schon über Jahre hinweg mit ihren jährlichen Spenden ermöglichen, eine besondere Veranstaltung zum Frauentag zu realisieren." Und: "Ein weiterer Dank gilt den vielen Besucherinnen und Besuchern, ohne die dieser Erfolg nicht denkbar gewesen wäre." red