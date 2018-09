150 Jahre Retzbachwallfahrt

Die Tradition der Retzbachwallfahrt wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Die Wallfahrt findet am Samstag, 15., und Sonntag, 16. September, statt. Start ist am Samstag nachts um 2.20 Uhr. Gegen 15 Uhr wollen die Teilnehmer in Retzbach sein. Um 19 Uhr startet die Lichterprozession. Bei der Eucharistiefeier sind Ehrungen geplant. Um 7.40 Uhr beginnt das Morgenlob in der Wallfahrtskirche und Abmarsch ist um 8 Uhr. Für 20.15 Uhr ist die Ankunft am Retzbach-Kreuz in Oerlenbach geplant und um 20.30 Uhr wollen die Wallfahrer in der Pfarrkirche St. Burkhard sein. Die Verladung des Gepäcks findet am Samstag um 2 Uhr am Kirchenvorplatz statt. Die Probe der Musikanten findet nicht am Mittwoch, 12. September, statt, wie ursprünglich geplant, sondern am Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr im Musikheim. sek