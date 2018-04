150 Jahre im Dienst der Patienten

Vier Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeiter wurden im Rahmen einer Feierstunde für 25 Jahre Engagement und Einsatzbereitschaft im Thoraxzentrum, Bezirk Unterfranken, geehrt. Sie erhielten die Ehrenurkunde des bayerischen Staatsministeriums. In seiner Ansprache dankte Betriebsleiter Jürgen Oswald allen Mitarbeitern für ihr hohes persönliches Engagement, die langjährige gute Zusammenarbeit und ihre Treue zum Thoraxzentrum in den vergangenen 25 Jahren. "Sie haben mit Ihrem Einsatz unsere Klinik auf ein sehr hohes Qualitätsniveau geführt und die notwendigen Veränderungen in einem immer schnelllebiger werdenden Gesundheitswesen motiviert unterstützt, darauf können Sie stolz sein."

Der Ärztliche Direktor, Dr. Bernd Seese, bedankte sich bei jedem einzelnen Mitarbeiter persönlich. "Kollegen, die so lange in der Klinik arbeiten, sind vertraute Ansprechpartner für chronisch Kranke, die sich öfter in der Klinik aufhalten. Sie geben ihnen Halt, Geborgenheit und das Gefühl, gut betreut und aufgehoben zu sein", betonte Personalratsvorsitzender Georg Arndt, der ebenfalls für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit dankte.

Dass in der heute so schnelllebigen Zeit Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber über einen so langen Zeitraum die Treue halten, ist nicht selbstverständlich. Die Lungenfachklinik ist ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. Für die schnelle Genesung der Patienten arbeiten über 230 Mitarbeiter. Es stehen 110 Betten bereit für die Patienten, die auch von außerhalb Unterfrankens kommen. red