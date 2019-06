150 Jahre FFW Wolfsberg

Die Feuerwehr Wolfsberg hatte zum traditionellen Feuerwehrfest ins Rüsthaus in Wolfsberg eingeladen. In diesem Jahr wurde das 150. Gründungsfest der Feuerwehr Wolfsberg gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach ließ es sich als Partnerverein nicht nehmen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Bereits am Freitag reisten die Herzogenauracher Feuerwehrler nebst Spielmannszug mit 73 Personen an. Am Freitagabend wurde ein Kranz am Kriegerdenkmal niedergelegt. Danach gab es ein gemeinsames Abendessen mit den Wolfsberger Kameraden.

Am Samstag konnten die Herzogenauracher Feuerwehrler die Tunnelbaustelle des Koralmtunnels besichtigen. Danach stand die Besichtigung der Feuerwehr St. Paul im Lavanttal und des Benediktinerstiftes St. Paul im Lavanttal auf dem Programm. Der Abend wurde musikalisch durch den Spielmannszug der Feuerwehr Herzogenaurach eröffnet. Danach ging es weiter mit Musik und Tanz im Rüsthaus Wolfsberg.

Der Festakt zum 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Wolfsberg fand am Sonntagvormittag vor dem Rüsthaus bei strahlendem Sonnenschein statt. Der Festakt wurde musikalisch von der Stadtkapelle Wolfsberg und dem Spielmannszug der Feuerwehr Herzogenaurach umrahmt. Die Glückwünsche für die Stadt Herzogenaurach überbrachte der Stadtrat und Ehrenkommandant Siegbert Sendner. Der Erste Vorsitzende der Feuerwehr, Thomas Geiger, überreichte als Geschenk zehn Kästen "Jubiläumstrunk" an die Wolfsberger Kameraden. Thomas Geiger hatte extra Flaschenetiketten für diesen Anlass entworfen. In seinem Grußwort ging er auch auf die bereits seit 50 Jahren bestehende Partnerschaft beider Feuerwehren ein. Bei dem Festakt wurde der Herzogenauracher Kommandant Rainer Weber mit der "Medaille für Verdienstvolle Zusammenarbeit" des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Nach dem offiziellen Teil gab es noch einen Frühschoppen und danach traten die Herzogenauracher Feuerwehrler samt Spielmannszug die achtstündige Heimreise an. Es war wie immer ein schönes und erlebnisreiches Wochenende bei den Wolfsberger Kameraden.