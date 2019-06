150 Jahre Feuerwehr Trebgast: Als die Wehr noch mit der Eisenbahn zum Einsatz fuhr

Ja, die Zeiten haben sich schon verändert: "Am 15. Mai 1927 brannte es in Harsdorf. Die Trebgaster Feuerwehr wurde um 23.30 Uhr alarmiert, rüstete sich aus und versammelte sich am Bahnhof, um mit dem Zug um 0.15 Uhr nach Harsdorf zu fahren." Dieses Schmankerl aus dem Protokollbuch erzählte Vorsitzender André Stöcker bei der 150-Jahr-Feier der Trebgaster Feuerwehr. Deren Gründung erfolgte 1869 mit 41 Aktiven; damit gehört sie zu den ältesten Wehren im Landkreis.

Die Verantwortlichen entschieden sich dafür, diesen nicht alltäglichen Geburtstag nicht - wie sonst üblich - mit einem Festkommers, sondern mit einem Familienfest vor und im Feuerwehrgerätehaus zu feiern. Trotz dieses ungezwungenen und geselligen Charakters ging es dann doch nicht ganz ohne einen kurzen offiziellen Teil ab. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins hatte in den Annalen einige Meilensteine der Trebgaster Feuerwehrgeschichte gefunden, die er dem Publikum nicht vorenthalten wollte.

1966 erhielt die Trebgaster Wehr ihr erstes richtiges Fahrzeug - einen "Opel Blitz". Das derzeitige Fahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug LF8, ist seit Mai 1989 im Einsatz. Im Laufe der Zeit wurden die Aufgaben und die Gerätschaften der Feuerwehr immer komplexer. Technische Hilfeleistungen rückten immer mehr in den Vordergrund. Das führte auch dazu, dass der Geräteraum zu klein wurde und der Gemeinderat 1992 den Neubau eines neuen Feuerwehrhauses beschloss. Das wurde 1998 fertiggestellt und am 30. Mai feierlich eingeweiht.

"Wir haben im Jubiläumsjahr noch einiges vor", blickte der Vorsitzende nach vorne. "Erstmals sind wir heuer Ausrichter des Kreisjugendmarsches."

Bitte um Unterstützung

Und dann freuen sich die Wehrleute noch auf ein weiteres Fest: Ihr erstes wasserführendes Fahrzeug, ein neues LF10, soll bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Abschließend wünschte sich André Stöcker etwas mehr Unterstützung aus der Bevölkerung. "Die Feuerwehr dient der Sicherheit der Bürger. Wir leben in einer Zeit, in der "bereit sein" nicht mehr selbstverständlich ist. Trotz immer mehr Freizeit haben wir Probleme, den Nachwuchs für unser Ehrenamt zu gewinnen."

"Ihr seid in all den Jahren durch euren Zusammenhalt und das geänderte Umfeld an euren Aufgaben gewachsen", lobte Bürgermeister Werner Diersch die Kompetenz und das ehrenamtliche Engagement der Aktiven. "150 Jahre - das ist eine großartige Feuerwehr- und Heimatgeschichte, das sind fünf Generationen, die bisher dem Feuerwehrwesen in Trebgast mit viel Leidenschaft gedient haben", erkannte stellvertretender Landrat Dieter Schaar an und überbrachte die Glückwünsche von Landrat Klaus Peter Söllner.

Für die Landkreisführungsriege gratulierte Kreisbrandinspektor Friedrich Weinlein zu diesem besonderen Tag. "Neues Feuerwehrhaus, Erneuerung der Gerätschaften, intensive Ausbildung, rechtzeitige Einbindung der nächsten Generation durch Gründung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr - ihr könnt stolz auf das sein, was bei euch in den letzten 30 Jahren entstanden ist."

Von den 99 Mitgliedern des Trebgaster Vereins sind 30 aktiv. 13 Jugendliche sind in die 1994 gegründete Jugendfeuerwehr, und vier Kinder in die seit 2014 bestehende Kinderfeuerwehr integriert.