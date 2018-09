15 Quadratmeter verdorrtes Gras brennen

Ein Feuer auf einer Ödfläche am Industriegebiet Ost stellte eine Streife der Polizei-Inspektion Haßfurt am Samstagnachmittag fest. Dort stand verdorrtes Gras auf einer Fläche von 15 Quadratmetern in Flammen. Die Beamten versuchten, mit dem Feuerlöscher ihres Einsatzfahrzeuges das Feuer zu löschen, was jedoch misslang, so dass die Feuerwehr Haßfurt alarmiert werden musste, die den Brand allerdings schnell unter Kontrolle brachte. Neben dem Flächenbewuchs wurden auch einige Sträucher in Mitleidenschaft gezogen. Ein materieller Schaden entstand nicht. Die Ursache für den Brandausbruch konnte nicht ermittelt werden.