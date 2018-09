15 Junglehrer starten in die Schulkarriere

"Ich möchte jungen Menschen einen Weg in die Zukunft und Perspektiven für ihre berufliche Orientierung zeigen", sagt Daniel Hüttner. Der 30-jährige Eberner ist einer von 15 Lehramtsanwärtern für Grund- und Mittelschulen im Kreis Haßberge, die am Montag im Landratsamt in Haßfurt vereidigt wurden. Schulamtsdirektorin Claudia Schmidt nahm ihnen den Amtseid ab. Vereidigt wurden am Haßfurter Landratsamt: Priscilla Beuchert (Grundschule Burgpreppach), Jessica Ebel (GS Kirchlauter), Kathrin Knab (GS Haßfurt), Rebecca Lee (GS Zeil-Sand), Sarah Thein (GS Untermerzbach), Melanie Ullrich (GS Theres), Katharina Biegerl (Mittelschule Zeil-Sand), Linda Gagel und Eva Strunz (MS Eltmann), Peter Heininger (MS Maroldsweisach), Daniel Hüttner (MS Hofheim), Nora Kutnyak und Timo Ritter (MS Haßfurt), Stephanie Pedro (MS Knetzgau) sowie Jana Uhl (MS Ebern).