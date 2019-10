15 Jahre Dienstleistungen vom Obermain: BFS feiert Geburtstag

Das Burgkunstadter Dienstleistungsunternehmen Baur Fulfillment Solutions (BFS) wurde vor 15 Jahren gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 1500 Mitarbeiter an sechs Standorten in Oberfranken und zählt damit zu einem der größten Arbeitgeber der Region.

Am 4. August 2004 startete BFS den operativen Betrieb in Burgkunstadt. Im ehemaligen Gefolgschaftshaus der Schuhfabrik Obermain, dem heutigen Ärztehaus Obermain, begannen 30 Mitarbeiter mit der telefonischen und schriftlichen Kundenbetreuung.

Rasante Entwicklung

Schon wenige Jahre später waren diese Räumlichkeiten für das wachsende Unternehmen zu klein geworden - man zog in das markante Baur-Hochhaus in der Burgkunstadter Bahnhofstraße um. Inzwischen hat BFS die Mitarbeiteranzahl verfünfzigfacht und sich von einem kleinen Callcenter-Anbieter zu einem erfolgreichen Fulfillment-Dienstleister entwickelt.

Zum Dienstleistungsportfolio zählen "Rundum"-Services für Kunden aus dem Online- und Versandhandel, der Industrie sowie dem Finanz- und Gesundheitssektor. Angeboten werden alle Bausteine der Lagerlogistik, des Kundenservice, des Zahlungsmanagements sowie IT-Lösungen. Zu den Kunden von BFS zählen unter anderem die s.Oliver Group, Kaeser-Kompressoren, ResMed Healthcare und natürlich auch baur.de.

Durch die erwähnte Erweiterung des Geschäftsfeldes und einer steigenden Anzahl von Auftraggebern kamen noch fünf weitere Standorte in der Region hinzu. Während sich die Logistikzentren, die Verwaltung und die IT in Weismain, Grub am Forst und Altenkunstadt befinden, haben sich die Customer-Service-Einheiten neben Burgkunstadt in Neustadt bei Coburg und Bayreuth niedergelassen.

Mit einem großen Fest gefeiert

Grund genug für BFS-Geschäftsführer Andreas du Plessis, das 15-jährige Firmenbestehen mit einem großen Fest zu begehen. Zusammen mit Vertretern der Muttergesellschaft Baur, der Friedrich-Baur-Stiftung, der örtlichen Gemeinden sowie Kundenvertretern feierte die BFS-Belegschaft in der Altenkunstadter Kordigasthalle eine große Geburtstagsparty. Wie bei einem Jahrmarkt versorgten Foodtrucks die Gäste mit Pizza, Crêpes, Burgern und Getränken. In der festlich dekorierten Sporthalle sorgt ein regionaler DJ für Feierstimmung.

Du Plessis ehrte Mitarbeiter, die BFS bereits seit Anbeginn die Treue halten. Sie erhielten einen Blumengruß und ein Geschenk als Dank für den langjährigen Einsatz. "Mit unserem Fest wollte ich allen Kollegen Danke sagen, und das ist mit Blick auf den fröhlichen Abend bestens gelungen. Denn das, was uns bei BFS wirklich ausmacht, sind die Menschen, die hinter dem stehen, was sie tun. Sie sind unheimlich engagiert, motiviert und geben immer Gas - seit 15 Jahren!", freut sich der BFS-Geschäftsführer. red