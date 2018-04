15-Jähriger volltrunken in der Nacht aufgegriffen

Ein amtsbekannter 15-jähriger Jugendlicher wurde Samstagnacht in der Bamberger Straße in Forchheim volltrunken von einer Streife aufgegriffen. Der junge Mann lehnte an einer Hauswand und war nicht mehr ansprechbar. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von knapp 1,8 Promille. Der Jugendliche musste mit dem Bayerischen Roten Kreuz in die Kinderklinik Erlangen gebracht werden. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt. Ans Jugendamt wird diesbezüglich noch eine Meldung ergehen.