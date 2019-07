"Gut für meine Lunge" - das war das Argument eines 15-Jährigen, der am Dienstagnachmittag bei einer Jugendschutzkontrolle am Annafest mit einer Zigarette angetroffen wurde. Während sich sein ebenfalls rauchender 14-jähriger Begleiter einsichtig zeigte, beharrte der Ältere auf seiner Einstellung. Da er in den vergangenen Monaten bereits mehrfach aufgefallen ist, wird das Jugendamt verständigt.