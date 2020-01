15-Jährige beschädigten Dekoration

Zu Sachbeschädigungen bei einem Friseurgeschäft in der Sinnaustraße war es in der Nacht auf Samstag, 30. November, und am Freitag, 6. Dezember, gegen 22.45 Uhr, gekommen. Unbekannte hatten in beiden Fällen an der Weihnachtsdekoration Dampf abgelassen und Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro mutwillig verursacht, meldet die Polizeiinspektion Bad Brückenau.

Erfolgreicher Hinweis

Aufgrund eines Hinweises konnte der Sachbearbeiter jetzt zwei 15-jährige Jungs ermitteln. Die Beschuldigten gaben bei der Vernehmung die Taten zu. pol