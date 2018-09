15-Jährige auf frischer Tat erwischt

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung hat die Polizeiinspektion Forchheim bei den Ermittlungen zur Sachbeschädigung an Wahlplakaten einen ersten Fahndungserfolg erzielt. Am Mittwochabend waren in der Äußeren Nürnberger Straße mehrere Personen unterwegs, die Wahlplakate herunterrissen beziehungsweise anzündeten. Im Zuge der Fahndung nahmen die Streifen zwei 15-jährige Tatverdächtige fest. Ob auch die vorangegangenen Sachbeschädigungen auf ihr Konto gehen, muss noch ermittelt werden.

Insgesamt fünf Fälle

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, sind in den vergangenen Tagen in vier Fällen im Stadtgebiet Forchheim sowie in einem Fall in Ebermannstadt Wahlplakate beschädigt oder entwendet worden.

In Forchheim stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, im Bereich von der Adenauerbrücke bis zum Beginn der Burker Straße 36 Wahlplakate. In der Bayreuther Straße kam es im Zeitraum von Montag, 3. September, bis Freitag, 7. September, zu Sachbeschädigungen an 30 Plakaten. Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch beschädigten Unbekannte 30 Wahlplakate auf beiden Seiten der Adenauerallee beziehungsweise Willy-Brandt-Allee, indem sie Farbbeutel darauf warfen. In Ebermannstadt rissen unbekannte Personen in der Zeit von Donnerstag, 6. September, 12 Uhr, bis Dienstag, 11. September, 18 Uhr, insgesamt 17 mit Kabelbindern befestigte Wahlplakate in der Pretzfelder Straße herunter.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. In allen Fällen führt die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0951/9129-491. pol