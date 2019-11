15 Hühner aus einem Stall gestohlen

Insgesamt 15 Hühner entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täters in der Nacht zum 1. November aus einem verschlossenen Stall in der Austraße. Die Hühner haben einen Gesamtwert von rund 175 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.