15 300 Wohngebäude im Landkreis Haßberge stammen aus der Zeit vor 1979

Altbauten im Landkreis Haßberge sollen klimafreundlicher werden. Fehlende Wanddämmung, nicht isolierte Dächer, alte Fenster: "Unsanierte Gebäude lassen nicht nur die Heizkosten steigen, sie belasten auch das Klima. Altbauten drücken auf die CO2 -Bilanz im Kreis Haßberge", meldet die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Nach Informationen der IG Bau stammen rund 15 300 Wohngebäude aus der Zeit vor 1979. Damit sind 62 Prozent aller Wohnhäuser im Landkreis mindestens 40 Jahre alt, so die Gewerkschaft, die sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes beruft. Um effektiv etwas fürs Klima zu tun, muss es, so die IG Bau Mainfranken, deutlich mehr energetische Altbausanierungen geben. "Wichtig ist dabei, dass Mieter und Eigenheimbesitzer nicht auf den Kosten sitzen bleiben", sagt Bezirksvorsitzender Michael Groha. Zwar dürften Vermieter ab diesem Jahr nur noch acht statt wie bisher elf Prozent der Sanierungskosten auf die Miete umlegen. "Aber für viele Menschen mit niedrigen Einkommen ist auch das zu viel", so Groha. Der Staat müsse die Gebäudesanierungen deshalb stärker als bisher fördern. Davon sollten dann auch Besitzer von Eigenheimen profitieren, die für ihre eigenen vier Wände hart gespart hätten. "Im Moment steht der Verkehr im Mittelpunkt der Debatte. Dabei machen Gebäude ein Drittel aller Treibhausemissionen aus", so Groha. Die bisherigen Sanierungsmaßnahmen reichten bei weitem nicht aus, wie neueste Zahlen der staatlichen Förderbank KfW zeigten. Danach wurden im Kreis Haßberge im vergangenen Jahr 564 Wohneinheiten energetisch saniert.

"Viel Luft nach oben"

Dafür flossen von der KfW Fördermittel in Höhe von 4,9 Millionen Euro. Wegen des großen Altbaubestands sieht Michael Groha "viel Luft nach oben". Nachkriegsbauten, von denen es im Kreis besonders viele gebe, lägen beim Energieverbrauch etwa dreimal so hoch wie Neubauten heute. Doch bundesweit werde aktuell nur ein Prozent der Gebäude pro Jahr saniert. Die Bundesregierung hält eine Quote von zwei Prozent für nötig, um die selbst gesteckten Klimaziele einzuhalten. red