15 000 Kilometer Emotionen pur

Der Filmemacher und Weltenbummler Anselm Nathanael Pahnke stellt am morgigen Donnerstag im Lichtspielkino in Bamberg seinen Dokumentarfilm "Anderswo - Allein in Afrika" vor. 415 Tage lang bereiste er 15 Länder auf dem Schwarzen Kontinent mit dem Rad.