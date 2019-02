Bei einem Verkehrsunfall auf dem Westring am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, sind 15 000 Euro Schaden entstanden. Ein 53-Jähriger war in Richtung Schweinfurt unterwegs, ordnete sich an der Einmündung zur Euerdorfer Straße auf der Linksabbiegespur ein und wartete an der Ampel, die Rot zeigte. Als er bemerkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte, wechselte er auf die Geradeaus-Spur und übersah einen 25-Jährigen, der in Richtung Südbrücke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. pol