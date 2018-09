15 000 Euro Schaden nach Spurwechsel

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 57-jähriger Autofahrer auf der A 9 in Richtung Berlin auf dem mittleren Fahrstreifen und wurde von einem anderen Wagen überholt. Als er daraufhin vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Lastwagen und stieß mit seinem Auto gegen den Lkw. Am Lastwagen entstand laut Verkehrspolizei Bayreuth ein Schaden von circa 5000 Euro, am Auto des Verursachers 10 000 Euro. pol