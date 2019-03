15 000 Euro Schaden bei Auto-Kollision

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Sonntagabend gekommen, als ein 25-jähriger VW-Fahrer von Wiesenfeld kommend die Staatsstraße 2205 überqueren wollte. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Renault-Fahrer und fuhr frontal in dessen Fahrerseite. Der Renault-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 15 000 Euro.