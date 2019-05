15 000 Euro für die Tafel

Vertreter des RC-Bamberg konnten sich unter der Führung ihres Präsidenten Johannes Schulz-Hess davon überzeugen, dass die Bamberger Tafel inzwischen weit mehr als nur eine Essensausgabe darstellt.

Breites Angebot

Es werden nicht nur Geschirr, Geräte und Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs angeboten - die Mitarbeiter betreuen ihre Klienten, organisieren eine Schifffahrt für die Kinder ihrer Kunden, spendieren ab und zu ein Eis und sehen sich zum Teil als Sachwalter von seelischen Nöten. Nicht nur wegen der Erweiterung des Angebots, auch aufgrund steigender Kosten für die Räume und deren Nebenkosten zeigte sich Dorsch hocherfreut, dass der Rotary-Club Bamberg auch in diesem Jahr 15 000 Euro als Erlös des "Baums der Hoffnung" am Gabelmann zur Verfügung stellen konnte. Damit könne, so Dorsch, wie immer schnelle und unbürokratische Hilfe geleistet werden. rs