1456 Menschen sind arbeitslos gemeldet

Im Landkreis Forchheim stagnierte im Juni die Zahl der Arbeitslosen (minus ein Person). 1456 Menschen waren Ende des Monats arbeitslos gemeldet. Seit dem letzten Jahr verringerte sich die Arbeitslosigkeit jedoch um 82 Menschen beziehungsweise 5,3 Prozent.

Es verloren 193 Menschen im Juni ihren Arbeitsplatz, 21 (12,2 Prozent) mehr als 2018. Gleichzeitig fanden 138 Personen eine Beschäftigung, 35 (20,2 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Mai 2,2 Prozent (Vorjahr 2,3 Prozent). Das ist für Arbeitsmarktexperten Vollbeschäftigung, die ab einer Quote von 3,0 Prozent gilt. Vor 13 Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 5,9 Prozent weit mehr als doppelt so hoch.

210 Stellenangebote gemeldet

Im Juni meldeten die Betriebe beim Arbeitgeberservice 210 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsangebote, 113 (35,0 Prozent) weniger als im Vorjahr. Der Rückgang des Zugangs entfällt komplett auf den Bereich der Zeitarbeit (minus 134 beziehungsweise 74,4 Prozent).

Im Pool befinden sich momentan 881 Gesuche nach Arbeitskräften.Vor zwölf Monaten waren es 248 (22,0 Prozent) mehr gewesen. red