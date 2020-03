145 IHK-Ausbildungsbetriebe

2067 Ausbildungsunternehmen erhalten in diesen Tagen Post von der IHK für Oberfranken Bayreuth. Der Brief enthält eine Urkunde und einen Aufkleber "Ausbildungsbetrieb 2020". 145 der aktuell 2067 IHK-Ausbildungsbetriebe haben ihren Sitz im Landkreis Kronach, darunter auch die Dr.-Schneider-Unternehmensgruppe, mit aktuell 131 Auszubildenden der größte Ausbilder im Landkreis.

"Uns ist es wichtig, dass auf den ersten Blick sichtbar wird, dass ein Unternehmen ausbildet, deshalb die Urkunde und den Aufkleber", so Hans Rebhan, Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth und Vorsitzender des IHK-Gremiums Kronach beim Besuch der Dr.-Schneider-Unternehmensgruppe. Seit 1989 haben bei Dr. Schneider insgesamt 1068 Auszubildende das Unternehmen durchlaufen. Aktuell werden 131 junge Menschen in 16 verschiedenen Ausbildungsberufen ausgebildet, wie Stefanie Dietzel, Leiterin der DS.Academy, und Bernd Tschernitschek, Leiter der gewerblich-technischen Berufsbildung, skizzieren. Das Spektrum der Ausbildungsberufe im Unternehmen reicht von den Industriekaufleuten über den Fachinformatiker und den technischen Produktdesigner bis hin zum Mechatroniker, Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker und Verfahrensmechaniker für Kunststoff-/Kautschuktechnik.

In den vergangenen zehn bis 15 Jahren habe sich die Situation grundlegend gewandelt, so Rebhan. "War es damals für junge Menschen oft schwierig, eine Lehrstelle zu bekommen, so können sie heute meistens unter mehreren Angeboten auswählen." Umgekehrt sei es für die Unternehmen umso schwerer geworden, überhaupt Nachwuchs zu gewinnen. Im September 2019, zu Beginn des Ausbildungsjahres, kamen im Landkreis auf einen unversorgten Bewerber fünf unbesetzte Ausbildungsplätze. red