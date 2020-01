1441 "Knöllchen" verteilt

1441 kostenpflichtige Verwarnungen hat die für den ruhenden Verkehr zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung im letzten Jahr verteilt. Das geht aus dem Jahresbericht der Verwaltung hervor.

17 360 Euro sind so in die Stadtkasse geflossen. Den Löwenanteil machten dabei 987 Verwarnungen in Höhe von zehn Euro aus. 15 Euro mussten 362 Falschparker berappen, 67 erhielten Verwarnungen in Höhe von 20 Euro. Sieben Autofahrer bekamen ein "Knöllchen" in Höhe von 25 Euro, 17 mussten sogar 30 bezahlen. Ein einziger Parksünder wurde mit 35 Euro Verwarnungsgeld bedacht.

Seit nunmehr rund 30 Jahren ist die Überwachung des ruhenden Verkehrs in städtischer Hand, was immer wieder einmal für Diskussionen sorgt. Nachdem zuletzt bei den Bürgerversammlungen des Bürgermeisters Helmut Blank (CSU) in fast allen Stadtteilen Beschwerden über Raserei in den Orten kamen, wird nun auch überlegt, Geschwindigkeitsmessungen einem Verein zu überlassen.