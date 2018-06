141. Marktmusik mit Carl Friedrich Meyer

red



Etwas Pfiffiges hat sich der Gastorganist für die 141. Marktmusik morgen in der Kulmbacher Spitalkirche einfallen lassen. Ab 11 Uhr präsentiert der Ansbacher Dekanatskantor Carl Friedrich Meyer ein Programm mit drei Suiten: einer deutschen, einer englischen sowie einer Pop-Suite.Die "Deutsche Sommersuite" besteht aus einem "Präludium in G-Dur" von Andreas Hantke, einem Intermezzo von Markus Nickel sowie einem "Orgeldrehwurm" von Thomas Riegler . Es folgt die "Englische Suite" mit Werken von Thomas Adams ("Alla Marcia"), einem Anonymus ("Voluntary in a") und von Charles J. May "Allegro Moderato"). Drei Stücke ("Good Morning", "Questions" und "Fun Time Rag") sind abschließend in einer "Pop-Suite" von Michael Schütz zu hören. Ganz zu Beginn der letzten Marktmusik in diesem Sommer erklingt die populäre "Fanfare in D-Dur" von Nicolas Jaques Lemmons.Carl Friedrich Meyer studierte Kirchenmusik an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth und legte dort 1998 die A-Prüfung ab.Nach einem Praxisjahr bei laus Wedel in Roth war er bis November 2007 Dekanatskantor in Forchheim. Dann wechselte Meyer auf die Dekanatskantorenstelle an der Stadtkirche nach Kitzingen. Im November 2012 erhielt er - gemeinsam mit dem katholischen Kollegen - den Kulturpreis der Stadt Kitzingen . Seit Januar 2014 ist Meyer Dekanatskantor im mittelfränkischen Ansbach.Einlass in die Kulmbacher Spitalkirche ist ab 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.