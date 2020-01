1400 Stunden für die Allgemeinheit

Zu einer straff durchgezogenen Jahreshauptversammlung begrüßte Erste Vorsitzende Ingrid Funk Mitglieder sowie Gemeinderat Roland Braun und Zweiten Bürgermeister Dirk Rosenbauer. Auch Kreisbrandrat Timm Vogler und Ehrenkreisbrandmeister Rudolf Plötz waren anwesend. Der Versammlung ging die Jugendhauptversammlung voraus, bei der Sarah Oymann, Anna König und Fabian Nassel mit "Silber" und Tim Fischer mit "Gold" ausgezeichnet wurden, weil sie sehr erfolgreich am Feuerwehr-Wissenstest teilnahmen. Die durchgeführte Wahl brachte folgendes Ergebnis: Jugendsprecher Tim Fischer, Jugend-Schriftführer Fabian Funk.

"Festla und Kerwa"

In ihrem Jahresrückblick kam die Vorsitzende auf "Festla und Kerwa", zwei Hochzeiten und die gemeinsamen Wanderung zu sprechen. Sie dankte ausdrücklich den Jugendwarten, Betreuern und den Eltern für die Arbeit. Auch ging ein Dank an die Gemeinde mit ihren Bürgermeistern und Gemeinderäten.

Schriftführer Christopher Koschischek berichtete von den durchgeführten Veranstaltungen. Der Kommandant der Schwürbitzer Wehr Marcel Heine zählte ausführlich geleistete Arbeit auf, von zahlreichen Gruppen- und Gemeinschaftsübungen sowie Atemschutzübungen und Übungen in Sachen Erdung der Bahnoberleitung. Knapp 1400 Stunden kamen so für Einsätze und Übungen im abgelaufenen Jahr zusammen. Auch im Namen seines Stellvertreters Kevin Lindner dankte der Kommandant allen Aktiven und den Gruppenführern für ihren Einsatz. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz in der Schwürbitzer Wehr zeichnete Marcel Heine Feuerwehrkamerad Bernhard Dumproff mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes in Silber aus.

Einen besonderen Bericht, begleitet von Bildern, legte Jugendleiterin Laura Heid vor. Sie zeigte die Aktivitäten der Jungend auf, wobei natürlich die durchgeführte 48-Stunden-Übung in den verschiedenen Ortsteilen von Michelau der absolute Höhepunkt gewesen ist. Kassenwart Uwe Lindner sprach von geordneten, soliden Kassenverhältnissen. Der Feuerwehrverein hat gut gewirtschaftet und den Kassenbestand durch schöne Veranstaltungen ausgebaut.

Jahresbestellung unzeitgemäß

Zweiter Bürgermeister Dirk Rosenbauer zeigte sich beeindruckt von den Berichten, besonders jedoch vom sehr guten Bericht der Jugendwartin. "Für solche Aktivitäten zahlen andere beim Eventveranstalter viel Geld", so der Bürgermeister. Er dankte vor allem den Familien, die die stundenlange Arbeit der Feuerwehrfrauen und -männer unterstützten. Er bewies auch Insiderwissen, weil er von der unliebsamen, sogenannten Jahresbestellung sprach. Er halte es nicht mehr für zeitgemäß, wenn im Februar Handschuhe fehlten, die dann im November bestellt und im Sommer des folgenden Jahres geliefert würden. "Das wird im nächsten halben Jahr abgeschafft!", so Rosenbauer. Er appellierte an alle Bürger, die Feuerwehren zu unterstützen und sich aktiv zu melden. "Wir brauchen Euch, sonst wären wir aufgeschmissen", fügte er hinzu.

Kreisbrandrat Timm Vogler dankte ebenfalls den Schwürbitzern. Ein verlässlicher Teil der 3600 Aktiven im Landkreis käme aus Schwürbitz.

Und das dies wichtig sei, zeige, dass es noch nie so viele Einsätze gab wie 2019. Brände wegen der Trockenheit und Extremwetterereignisse machen mittlerweile einen guten Teil der Einsätze aus. "Aber, wir sind gut ausgestattet und vorbereitet", so der Kreisbrandrat, welcher in diesem Zusammenhang allen Gemeinden, die hinter ihren Wehren stehen, dankte. Er dankte auch Ehrenkreisbrandmeister Rudolf Plötz für dessen Anwesenheit, obwohl er auf die 90 zuginge. Anschließend wurden Ehrungen durchgeführt. Für 25-jährige aktive Vereinsmitgliedschaft wurde Christian Bauer mit der Vereinsehrennadel in Silber ausgestattet. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurde Stefan Motschenbacher geehrt. 40 Jahre aktiv im Verein und mit Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde Bernhard Dumproff. Hans Dümlein und Hartmut Müller wurden in Abwesenheit für 50 Jahre passive Mitgliedschaft geehrt.

Am Ende der Versammlung wurden verschiedene Wünsche geäußert. Kommandant Marcel Heine forderte mehr Übungsfleiß ein.

Die nächste Aktivenversammlung findet am 18. März statt. Zum Schluss teilte Vorsitzende Ingrid Funk mit, dass die Schwürbitzer Wehr gerne der Bitte nachkomme, als Patenverein der Mainkleiner Feuerwehr zu dienen. Das beliebte Schlachtfest der Feuerwehr Schwürbitz findet am 8. Februar statt. Ein Imbiss und freie Getränke beschlossen die überaus harmonische Versammlung. sam