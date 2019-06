1400 Euro für Trinkwasser und Medizin

Mühlhausen — Ihr Engagement ist zu bewundern: Angela Senft und ihr Team machten sich mit einem Benefiz-Lauf für ein World-Vision-Projekt stark.

Bereits zum zweiten Mal organisierten sie am Samstag den Spendenlauf. Mit dem Erlös werden Projekte für sauberes Trinkwasser in Afrika gefördert. "Global 6K" heißt der Lauf, weil die afrikanischen Frauen durchschnittlich sechs Kilometer laufen müssen, um an sauberes Trinkwasser zu gelangen. In Mühlhausen führte der Rundweg von der Straße am Friedhof in Richtung Scheidingshain und Lutherhöhe zum Moto Cross-Platz und wieder zurück zum Ort.

Wasserkanister zum Mittragen

Etwa auf halben Weg hatte Angela Senft Wasserkanister deponiert mit der Aufforderung, diese symbolisch für das Projekt auf dem Rückweg mitzutragen. Tempo und Laufstil konnten die Läufer selbst bestimmen: Spazieren gehen, Walken, Laufen oder Joggen - alles war möglich.

Die Eintrittsgelder und alles was aus dem Verkauf von Speisen und Getränken zusammen kam, kommt dem World-Vision-Projekt zugute.

Wie die Organisatoren mitteilten, machten sich 65 Läufer auf den Weg. Für World Vision wurden 1400 Euro erzielt. Neben dem Bau von Brunnen, kümmere sich die Hilfsorganisation auch um medizinische Versorgung und Bildung in den afrikanischen Ländern.