140 Infizierte im Landkreis

Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 140 bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand: 22. April, 12 Uhr). 85 Bürger sind nach den Angaben des Landratsamtes in Haßfurt mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell noch 53 Personen an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Zwei Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich 181 Bürger, teilte die Landkreisbehörde weiterhin mit.

Mit 140 Betroffenen hat sich die Zahl der Infizierten gegenüber dem Vortag um vier Personen erhöht. Am Dienstag war die Zahl erstmals seit Wochen nicht mehr gestiegen. Jetzt kamen vier neue Fälle dazu.

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet dieser die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Das Bürgertelefon ist weiter unter Ruf 09521/27600 zu erreichen - ab sofort nur noch werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Verwiesen wird auf die neue Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung, die täglich von 8 bis 18 Uhr unter Ruf 089/122220 erreichbar ist. Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landkreises Haßberge, die ständig aktualisiert wird, unter der Adresse: www.hassberge.de. red