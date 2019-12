140 Gramm Marihuana im Reisegepäck

Rund 140 Gramm Marihuana hatte ein 21 Jahre alter Autoinsasse in seinem Rucksack, als ihn Bayreuther Verkehrspolizisten am Samstagnachmittag auf der Autobahn 9 bei Bayreuth kontrollierten. Kriminalbeamte haben die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen übernommen.

Gegen 13.30 Uhr stoppten die Verkehrspolizisten den Wagen mit dem jungen Mann als Beifahrer am Parkplatz Sophienberg. Der Leipziger war im Rahmen einer Mitfahrgelegenheit in südlicher Richtung unterwegs. Bei der Überprüfung seines Reisegepäcks entdeckten die Beamten die Betäubungsmittel. Nach der Sicherstellung der Drogen übergaben die Verkehrspolizisten den Reisenden für die weiteren Ermittlungen an die Bayreuther Kriminalpolizei. pol