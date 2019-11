14 neue Sanitäter sind im Einsatz

Aus den BRK-Bereitschaften und Wasserwachten aus dem gesamten Landkreis und der Stadt legten 14 Mitglieder des BRK-Kreisverbands Coburg die Sanitätsausbildung in Ebersdorf bei Coburg erfolgreich ab. Bei dieser Ausbildung, die als Basisausbildung für weitere Fortbildungen dient, zeigten die Teilnehmer hervorragende Leistungen in Theorie und Praxis.

Vor dem Prüfungswochenende opferten die neuen Hilfskräfte drei komplette Wochenenden, um sich das nötige Wissen anzueignen, das von sehr erfahrenen Ausbildern vermittelt wurde. Dabei standen nicht die theoretischen Kenntnisse im Mittelpunkt, sondern vor allem die Praxis.

In der Ausbildung, in der vieles praxisnah geübt wurde, standen vor allem lebensbedrohliche Zustände wie Störungen des Herz-Kreislauf-Systems sowie Atemstörungen und Verletzungen und auch die Rettung/der schonende Transport von Verletzten und Verunfallten im Mittelpunkt. Am Prüfungswoche nende mussten knifflige Fragen beantwortet werden.

Mit täuschend echten Verletzungen wurden Jugendliche aus den Bereitschaften und Wasserwachten geschminkt und verschiedene Situationen im Depot der BRK-Bereitschaft nachgestellt. Jedes Team musste ein anderes Fallbeispiel bearbeiten und sein Wissen in der Praxis unter den Augen der Schiedsrichter beweisen.

Der Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand lobte bei der Zeugnisübergabe vor allem die guten Leistungen der Teilnehmer. Er sprach die Hoffnung aus, dass sich die neuen Sanitäter, die ihren Dienst im gesamten Landkreis verrichten, ständig weiterbilden. Möglichkeiten dazu würden von den Bereitschaften und Wasserwachten, aber auch vom Kreis- und Bezirksverband angeboten.

Er lobte neben den Ausbildern aus Wasserwacht und Bereitschaften, die ehrenamtlich und uneigennützig ihre Wissen und ihre Erfahrungen weitergaben, auch die BRK-Bereitschaft Ebersdorf, die nicht nur ihre Räumlichkeiten, sondern außerdem auch Material zu Verfügung stellte. Die erfolgreichen Teilnehmer waren Roman Apel, Maximilian Gärtner, Maximilian Kihm, Felix Richardt (Wasserwacht Nec), Teresa Ellmer, Susanne Liehr (Rettungshundestaffel Coburg), Felix und Jonas Etzweiler (Wasserwacht Coburg), Jennifer Schaf und Marcel Gratz (Bereitschaft Coburg), Clara Klippel, Johanna Ritter, Sindy Wustmann und Mathias Hippauf (Bereitschaft Ebersdorf). mst