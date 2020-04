14 neue bestätigte Fälle

Im Landkreis Bad Kissingen gibt es am Mittwoch, 8. April, 14 neue bestätigte Coronafälle. Damit sind bislang insgesamt 155 Coronafälle bestätigt, aus der Quarantäne gesund entlassen werden konnten bisher 52 Personen. Eine Person ist gestorben. Somit liegen aktuell 102 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor. 237 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Bei den neuen Fällen handelt es sich um fünf männliche und neun weibliche Personen.

Im Bürgerspital Hammelburg wurde ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, der jedoch seit bereits einer Woche nicht mehr im Dienst war. Die weiteren Mitarbeiter werden getestet. Notwendige Schutzmaßnahmen vor Ort wurden ergriffen, Verdachtsfälle bei Bewohnern wurden isoliert.

Im Helios-St.-Elisabeth-Krankenhaus in Bad Kissingen sind zwei weitere Fälle in der Mitarbeiterschaft aufgetreten, entsprechende Schutzmaßnahmen wurden ergriffen, wie das Bad Kissinger Landratsamt in seiner Pressemitteilung ergänzend informierte.

Zum Seniorenheim Kramerswiesen in Oerlenbach und zum Seniorenzentrum Waldenfels Bad Brückenau gibt es zu gestern keine aktuellen Veränderungen der Situation, heißt es in der Information zu den Corona-Zahlen abschließend. red